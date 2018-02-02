Найдены две молекулы, помогающие побороть опухоль не только в месте введения лекарства

Иммунные клетки могут разрушать опухоль, но иногда их нужно хорошенько "пнуть", чтобы они взялись за дело. Недавно учёные из Стэнфорда, проводившие исследование на лабораторных мышах, описали новый способ такого "подстрекательства".

Инъекция особого вещества натравливает иммунную систему грызунов на уничтожение не только обработанной опухоли (куда ввели препарат), но также и других опухолей в их организме.

Чтобы вызвать праведный гнев иммунной системы, учёные пытались "расстреливать" новообразования различными молекулами и вирусами. Но до настоящего времени практически все препараты, которые были протестированы, не срабатывали на людях.

В надежде создать более эффективный подход медицинский онколог Рон Леви (Ron Levy) и его коллеги из Стэнфордского университета протестировали на мышах 20 молекул, потенциально способных бороться с раком. Среди них были несколько типов антител, которые активируют иммунные клетки.

Для экспериментов учёные создали модели опухолей, введя раковые клетки под кожу животных в двух разных местах на их брюхе. После начала роста опухолей на обеих локациях учёные вводили молекулы (по одиночке или в комбинациях) в одну опухоль каждой мыши. А затем отслеживали реакцию обоих новообразований.

Две молекулы (тип фрагмента ДНК под названием CpG и антитело против белка иммунной клетки OX40) показали наилучшие результаты. Первая: короткий фрагмент ДНК, называемый CpG олигонуклеотид. Он усиливает работу "принимающего" рецептора OX40 у ближайших иммунных клеток. Вторая: антитело, которое связывается с описанным выше рецептором и таким образом заставляет клетки иммунной системы действовать активнее в отношении раковых клеток.

"Сами по себе они почти ничего не делают, но их комбинация является взаимоусиливающей", — говорит Леви.

Когда исследователи вводили две молекулы в опухоли мышей, новообразования исчезали менее чем за 10 дней. А менее чем через 20 дней опухоли, в которые лекарство не вводили, исчезали вслед за первыми, говорят авторы работы.

Леви и его коллеги также тестировали метод на группе мышей, склонных к развитию рака молочной железы. Если у грызунов было две опухоли, то введение смеси в одну из них сдерживало рост второй. Более того, комбинация предотвращала появление новых опухолей молочной железы.

"Мы считаем, что именно эта комбинация будет эффективно работать у пациентов", — говорит Леви.

Он предполагает, что разработка его группы сможет эффективно противостоять различным видам рака. Поскольку комбинация разрушает другие опухоли (а не только ту, в которую её вводили), она может устранить метастазы или вторичные опухоли, возникающие при распространении рака, добавляет учёный.

"Перед нами очень важное исследование. Оно имеет хорошие показатели для того, чтобы испытать его на людях", — говорит иммунолог Кит Кнутсон (Keith Knutson) из клиники Майо, не участвовавший в исследовании.

По мнению экспертов, результаты работы очень впечатляют, особенно что касается необработанных опухолей.

Леви и его коллеги намерены выяснить, сработает ли терапия на людях. Они уже готовят клиническое исследование, чтобы оценить безопасность нового подхода и его эффективность на пациентах с лимфомой (поражением лимфатической системы).

Результаты исследования представлены в научном издании Science Translational Medicine.