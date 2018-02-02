Танцы под Satisfaction: ульяновские курсанты отделались выговором

Курсантам, снявшим скандальное видео под песню Satisfaction, руководство Ульяновского института гражданской авиации объявило выговор, передает РИА Новости.

Кадры, на которых танцуют раздетые курсанты, взбудоражили Интернет и породили множество последователей.

В Росавиации заявили, что к руководству вуза и первокурсникам, участвовавшим в создании ролика, будут приняты самые жесткие дисциплинарные методы вплоть до увольнения и отчисления.

Приволжская транспортная прокуратура не выявила со стороны курсантов факта нарушения закона и правил вуза, влекущих за собой отчисление, поэтому юноши отделались выговором и продолжили учебу, а с их родителями были проведены беседы.