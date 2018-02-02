Биатлон. Сливко и Загоруйко выиграли спринт на Кубке IBU

В итальянском местечке Мартелл стартовал очередной этап биатлонного Кубка IBU. Программа соревнований началась женским спринтом и его выиграли две российские биатлонистки: Виктория Сливко одержала победу, а Анастасия Загоруйко заняла второе место. Светлана Миронова замкнула пятерку лучших.

При этом Сливко стреляла точно, но выиграла у подруги по команде всего 20 секунд. Загоруйко дала два промаха, но пробежала лучше многих. У Мироновой – три промаха. Третье место в Италии взяла Энора Латюльер из Франции.

В гокне участвовали еще три наши спортсменки. Дарья Виролайнен с тремя промахами на 7-м месте, ее сестра Кристина Резцова – на 29-м (также 3 непопадания), а Ирина Услугина – на 47-м (4 промаха).