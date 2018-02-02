Дикий кабан затоптал китайского пенсионера и сбил с ног его невестку

Китайские полицейские из снайперской винтовки застрелили дикого кабана, который набросился на жителей деревни, убив 66-летнего мужчину и серьезно ранив его невестку, сообщает EtToday.com. Камера наблюдения сняла смертельную схватку со спустившимся с гор животным.

Трагический инцидент произошел 31 января в уезде Цзыян в центральной провинции КНР Шэньси, когда пожилой мужчина отправился на двор за углем. Очевидно, он попытался лопатой отогнать позарившегося на его запасы крупного кабана, но тот не только не отступил, но, напротив, бросился в атаку. Одним ударом он отправил своего противника на землю и принялся добивать.

Выбежавшие на крики родственники долго не могли отогнать дикого зверя, когда же он отошел от тела убитого, то переключился на других людей. Добраться до мужчин он не смог, а потому атаковал звонившую по телефону в полицию невестку пенсионера. Позже девушка была госпитализирована с тяжелыми травмами.

Прибывшие на место стражи порядка не решились приближаться к весившему более 100 килограммов кабану, убив его с расстояния 40 метров из снайперской винтовки.

"Вероятно, кабана вынудил спуститься вниз, в деревню, выпавший несколькими днями ранее снег", — предположил глава поселения Ли Юйфэн, отметив, что местные власти запрещают охоту на кабанов без лицензии.

По его словам, в окрестных лесах обитает множество животных, но это первый случай нападения на человека.