МОК даст оценку решению CAS по спортсменам из России 4 февраля

Международный олимпийский комитет планирует 3 и 4 февраля обсудить на заседании исполкома решение Спортивного арбитражного суда (CAS), отменившего пожизненную дисквалификацию российских спортсменов и вернувшего большей части из них завоеванные награды на Олимпиаде в Сочи.

Повестку заседания исполкома МОК пришлось срочно менять из-за последних событий, связанных с оправданием олимпийцев из России. Ранее чиновники Международного олимпийского комитета собирались обсудить тему допинг-тестирования на Играх в Пхенчхане, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на aroundtherings.com.

Кроме того, должны были быть заслушаны доклады Всемирного антидопингового агентства, Независимой организации антидопингового тестирования и российской делегации. Теперь же главной повесткой дня станет решение Спортивного арбитражного суда.