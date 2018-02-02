Хоккей с мячом. Россияне разгромили команду Германии

На чемпионате мира по хоккею с мячом в Хабаровске завершилась программа очередного игрового дня, во время которого были сыграны четвертьфинальные встречи. Сборная России на правах хозяйки первенства играла против соперников из Германии. Счет встречи разгромный – 26:1 – в пользу россиян.

Голы в составе сборной России забивали: Ломанов (3), Бондаренко, Дергаев (4), Викулин (2), Архипкин (4), Миргазов (4), Бондаренко, Бефус (3), Прокопьев, Чернов (2), Грановский. Победитель этой пары в полуфинале сыграет с командой Финляндии. В другом полуфинале встретятся команда Казахстана и чемпионы мира из Швеции.