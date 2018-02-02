Путин поздравил единственную живую участницу Сталинградской битвы

Владимир Путин направил телеграмму единственной участнице Сталинградской битвы Валентине Шульгиной по случаю 75-й годовщины Победы в историческом сражении. Телеграмму и букет алых роз ветерану доставил домой лично советник-посланник посольства России в Абхазии Юрий Ясносокирский.

К началу Великой Отечественной войны 21-летняя Валентина Шульгина, закончив Томский медицинский институт, работала сельским врачом. За мужество в боях за Сталинград она награждена медалью "За отвагу", а также орденом Красной Звезды за Курско-Орловскую битву.

Как уточнили ТАСС в посольстве России в Абхазии, в телеграмме президент выразил ветерану благодарность за бессмертный подвиг и за личный вклад в Великую Победу.

95-летняя Валентина Шульгина поблагодарила за поздравления всех, кто ее помнит. "Сердце сжимается, когда вспоминаю Сталинградскую битву. К сожалению, в Абхазии из участников Сталинградской битвы в живых осталась только я", — сказала женщина.

2 февраля исполняется 75 лет со дня Сталинградской битвы, решающего сражения Великой Отечественной войны.