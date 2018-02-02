Трое погибших: момент наезда автобуса на остановку в Стамбуле попал на видео

В сети размещены кадры аварии, произошедшей в минувший четверг, 1 февраля, в стамбульском районе Ускюдар. В результате инцидента три человека погибли, еще пять получили травмы различной степени тяжести, сообщает издание Hurriyet.

Водитель рейсового автобуса, принадлежащего частной транспортной компании, не справился с управлением, после чего оказался на тротуаре, выехал на остановку и сбил находившихся там людей.

Предполагаемый виновник ДТП рассказал, что причиной произошедшей трагедии стала техническая неисправность транспортного средства, из-за которой он утратил контроль над транспортным средством. Правоохранители, ведущие следствие, уже назначили ряд экспертиз, чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию.

Представитель предприятия, эксплуатировавшего автобус отметил, что машина была совершенно новой и вышла на линию за день до ЧП – 31 января.