Минобороны выделяет на строительство почти 114 миллиардов рублей

Российское военное ведомство потратит на капитальное строительство почти 114 миллиардов рублей. Особый упор будет сделан на возведение инфраструктуры для новейших межконтинентальных ракет "Ярс", системы контроля космического пространства, радаров и объектов военно-морского флота, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Глава военного ведомства добавил, что темпы строительства растут. Например, в 2017 году были сданы почти три с половиной тысячи зданий. Это на 20% больше, чем в 2016 году.

Кроме того, на селекторном совещании Сергей Шойгу коснулся темы снабжения военно-морского флота. В 2017 году Объединенная судостроительная корпорация передала Министерству обороны фрегат "Адмирал Макаров", корвет "Совершенный", ледокол "Илья Муромец", спасательный буксир СБ-739. Также ОСК отремонтировала подводный крейсер "Орел".

Правда, отставание при выполнении государственного оборонного заказа у российских судостроителей все-таки есть. Министр обороны предложил обсудить, как руководство ОСК собирается наверстывать упущенное.