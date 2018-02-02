Грудинин заявил, что у него нет проблем с заграничными счетами

Грудинин заявил, что у него нет проблем с заграничными счетамиЧитайте нас в Telegram
Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудини заявил, что у него нет никаких проблем, связанных с заграничными счетами, передает РИА Новости. Ранее в эфире "России 24" заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что "есть непонимание", связанное с тем, что Грудинин, возможно, не закрыли или же не до конца закрыл четыре заграничных счета – два в Австрии и два в Швейцарии.
Грудинин также сообщил, что его поездка в ЦИК связана с согласованием сведений, который должны быть указаны в информационном бюллетене, а также со "срочным оформлением" всех доверенных лиц.
Выборы президента состоятся 18 марта. На данный момент зарегистрированы только два кандидата – это Павел Грудинин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Поскольку они идут на выборы от парламентских партий, им не нужно было собирать подписи в свою поддержку, и регистрация для них прошла легко.
Остальным шести кандидатам требовалось собрать подписи для регистрации, которые сдали на проверку в Центризбирком. Решение о регистрации кандидатов ЦИК примет к 10 февраля.
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