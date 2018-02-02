У Алексея Панина обнаружили более 50 неоплаченных штрафов

Привлекший внимание столичной полиции актер Алексей Панин, прокатившийся непристегнутым по Ленинскому проспекту за рулем своей BMW, оказался злостным неплательщиком штрафов.

По данным столичного управления ГИБДД, за артистом числится 248 нарушений "в области безопасности дорожного движения", при этом 51 выписанный штраф на общую сумму свыше 40 тысяч рублей он до сих пор не оплатил.

"Имеются основания к привлечению водителя по статье "Уклонение от административной ответственности" КоАП РФ. В случае выявления правонарушителя к нему будут применены меры административного воздействия", — сообщила начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ столичного управления ГИБДД Любовь Высоцкая.

Санкция этой статьи предполагает, в том числе, арест на срок до 15 суток.

Размещенный в Instagram ролик "Полетели" был снят на подъезде к площади Гагарина, при этом сам Панин утверждает, что двигался со скоростью 60 километров в час и не отпускал руль, хотя и признает, что забыл пристегнуть ремень.