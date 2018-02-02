Скандал в бобслее: спортсмены против диктата президента федерации

В отечественном бобслее и скелетоне настали непростые дни. Спортсмены написали письмо в министерство спорта и Олимпийский комитет России с требованием заполнить квоты сборной на Олимпиаде-2018. Против этого, кажется, возражает глава федерации Александр Зубков.

"Я абсолютно поддерживаю письмо, — цитирует Чемпионат.Ru бывшего главного тренера сборной России по бобслею Владимира Любовицкого. – Я возмущён руководством Зубкова и тем, что сейчас происходит с квотами на Игры. Я не понимаю, чем сейчас руководство занимается. Им удобно всё сваливать на плохую технику и мировые заговоры, а мы с каждым годом показываем результаты всё хуже и хуже".

По словам Любовицкого, конечное решение, кто поедет на Олимпийские игры, сейчас принимает главный тренер или президент федерации: "Как один человек может решать судьбу спортсменов? Он же не диктатор. Как руководитель Зубков не сделал ничего для бобслея. Сейчас он узурпировал власть, а люди боятся об этом говорить".

Молодые спортсмены Михаил Мордасов, Роман Кошелев и Кирилл Антюх не попали в список, сообщает источник в федерации. Люовицки комментирует: "Но на контрольных тренировках запрещено присутствовать личным тренерам спортсменов, а после последней тренировки спортсменам даже не говорят их результаты".

Как говорит экс-тренер, Зубков назначает представителей регионов, где нет ни одного спортсмена: "Он создаёт "ручные" федерации, чтобы на следующих выборах у него были их голоса. На заседаниях совета главный тренер должен докладывать о результатах, а совет должен голосовать по каждому спортсмену персонально". Сам Александр Зубков ситуацию не комментирует.