Найдена мать, выкинувшая новорожденную дочь на помойку

Полиция Чебоксар нашла женщину, которая выкинула свою новорожденную дочь на помойку.

Девочку обнаружил местный житель в мусорном контейнере между домами 17 и 19 по улице Энгельса. Малышка была завернута в ткань. Рядом лежал мусорный мешок, в котором находились детские рисунки. Полицейские выяснили, что они были нарисованы девочкой, живущей неподалеку. Благодаря этой зацепке, оперативники вышли на мать ребенка.

Как сообщает РИА Новости, 33-летняя женщина скрывала от всех свою беременность и, родив ребенка утром 2 февраля, решила от него избавиться. Девочка была госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка".