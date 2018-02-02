Spice Girls согласились воссоединиться

Знаменитый британский герл-бэнд Spice Girls воссоединится впервые с 2012 года, когда группа собралась для выступления на закрытии Олимпиады в Лондоне. Ранее сообщалось, что экс-участница проекта Виктория Бекхэм была против возрождения коллектива, однако в начале года модельер передумала, сообщает Sun.

Переговоры о возрождении Spice Girls начались в ноябре 2017 года и продвигались тяжело — Виктория Бекхэм не хотела возвращаться в группу. Другие бывшие "Перчинки" Мелани Браун и Джери Холлиуэлл, напротив, соскучились по сцене, так как Мел Би недавно пережила тяжелый развод, а Холлиуэлл – рождение ребенка.

Впрочем, если верить источникам, близким к жене Дэвида Бекхэма, в настоящий момент артистка готова вернуться к работе в Spice Girls. Знакомые Бекхэм оговаривают, что Виктория и Джери Холлиуэлл, скорее всего, не будут участвовать в полноценном туре группы из-за семейных обязательств.

За возвращение на сцену в составе Spice Girls каждая участница группы получит по 14 миллионов долларов. В планах коллектива – концерты в Японии, участие в телешоу и рекламные контракты.

Spice Girls образовались в 1994 году. В состав группы вошли Мелани Браун, Виктория Адамс (ныне Бекхэм), Эмма Бантон, Мелани Чисхолм и Джери Холлиуэлл. В 2001 году каждая из певиц начала сольную карьеру, группа распалась. С тех пор группа несколько раз воссоединялась, однако о полноценном возрождении проекта до недавнего времени речи не было.