На Урале сгорел дом деда Ельцина

В селе Басмановское Свердловской области сгорел дом, принадлежавший деду первого президента России Игнатию Ельцину, передает РИА Новости. При пожаре никто не пострадал, владелица дома была в этот момент в Екатеринбурге.

"Дом топил сосед, и что-то случилось", — рассказала агентству представительница пресс-службы "Ельцин-центра".

По версии СМИ, именно в этом доме 1 февраля 1931 года родился Борис Ельцин, однако в "Ельцин-центре" не смогли подтвердить эту информацию – по их словам, биографы расходятся во мнениях.