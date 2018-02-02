Путин призвал россиян не проявлять малодушия

Президент России Владимир Путин в рамках торжественных мероприятий, посвященных 75-летию окончания Сталинградской битвы, посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане.

Как передает ТАСС, руководитель страны возложил венок к Вечному огню в Зале славы и почтил память бойцов и командиров Красной Армии минутой молчания.

Также он возложил цветы к могиле маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова, который во время битвы за Сталинград командовал 62-й (8-й гвардейской) армией, оборонявшей северную часть города.

В своем выступлении на праздничном концерте, приуроченном к 75-летию победы в битве, Путин призвал не проявлять малодушия и нерешительности, равняясь на доблесть предков, отстоявших Сталинград.

Президент подчеркнул, что нужно так же идти к поставленным целям и быть при этом сильными честными.

"Мы будем идти только вперед, будем вести за собой новые поколения, передавать им великие традиции нашего великого народа", — подчеркнул глава государства.

Сталинградская битва, которая проходила с 16 июля 1942 по 2 февраля 1943 года, стала одной из самых кровавых в истории человечества – потери сторон составили почти миллион человек. Эта победа после череды поражений 1941—1942 годов стала переломной в Великой Отечественной войне.