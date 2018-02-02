Испания передала США российского программиста Левашова

Испания передала США российского программиста Петра Левашова, подозреваемого в совершении киберпреступлений. В сообщении Национальной полиции Испании отмечается, что "киберпреступник передан Службе федеральных маршалов США".

Левашов был задержан по запросу США в апреле 2017 года в Барселоне, где он отдыхал с семьей. В октябре суд согласился выдать его США. Решение было обжаловано адвокатами, но потом суд лишь подтвердил предыдущее решение, напоминает РИА Новости.

В США считают, что Левашов создал компьютерную сеть, через которую контролировал сотни тысяч компьютеров, распространяя вирусы, занимаясь вымогательством, отправляя фишинговые письма и совершая спам-атаки.