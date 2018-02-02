Лоси спровоцировали ДТП с российским экипажем на ралли в Норвегии

Реакция спортсмена спасла лосей, вышедших на гоночную трассу в Норвегии – инцидент произошел во время заездов, происходивших в рамках этапа национального раллийного чемпионата, проходившего в конце января.

Экипаж в составе россиян Николая Грязина и Ярослава Федорова двигался по одному из участков. Преодолев поворот, они обнаружили, что прямо перед ними на дороге стоит пара лосей.

Пилот раллийного авто экстренно уклонился от живых препятствий, лоси также продемонстрировали завидное проворство, постаравшись как можно быстрее покинуть опасное место.

"Проскочили на тоненького. Повезло что реакция у лосей хорошая и побежали они туда куда надо было", — поделился впечатлениями один из гонщиков.

Отметим, что спортсмены, ставшие авторами необычного видео, оказались первыми россиянами, которым удалось выиграть этап чемпионата Норвегии.