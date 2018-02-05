Нужна помощь: Катю Кочубееву спасет срочная операция на сердце

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Помогите детям. Русфонд 2 часа назад
Нужна помощь: Катю Кочубееву спасет срочная операция на сердцеЧитайте нас в Telegram
Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.
Сегодня мы рассказываем об одиннадцатилетней Кате Кочубеевой из Бирского района Башкортостана.
У Кати врожденный порок сердца – открытый артериальный проток. Дефект обнаружили с большим опозданием. Сердце девочки работает с серьезной перегрузкой, уже отмечены изменения в его структуре, возрастает риск опасных осложнений. Помочь Кате может только операция, и, по мнению врачей, провести ее следует не откладывая.
Из письма Надежды Кочубеевой, мамы Кати:
"Катя росла активной и крепкой, занималась в спортивных секциях – волейбольной и баскетбольной. Зимой каталась на лыжах. Но в начале этого учебного года дочка начала жаловаться на усталость и боли в груди. Мы живем в деревне, кардиолога у нас нет, поэтому я повезла Катю в центральную районную поликлинику. Дочке сделали электрокардиограмму, но не увидели никаких отклонений. Мы обратились в другую больницу, Кате провели дополнительное обследование, обнаружили у нее порок сердца – открытый артериальный проток – и направили в Республиканский кардиологический центр (РКЦ, Уфа). Там диагноз подтвердили и сказали, что нужна операция. Сердце уже работает с перегрузкой, повышено давление в правом желудочке. Дальше дочке будет только хуже. Катю могут прооперировать эндоваскулярно, закрыть проток специальным имплантом – окклюдером. Саму операцию выполнят за счет госбюджета, но окклюдер мы должны купить самостоятельно. В нашей деревне такие деньги заработать невозможно. Я повар в школе, зарплата крошечная. Муж занимается подсобным хозяйством. Мне страшно представить, что будет с дочкой без операции. Прошу о помощи!"
Для спасения Кати Кочубеевой не хватает 182 555 руб.
Сердечно-сосудистый хирург РКЦ Руслан Тугузбаев (Уфа): "Девочка нуждается в срочной операции. Есть возможность провести ее малотравматичным (эндоваскулярным) способом: без разреза грудной клетки закрыть проток специальным устройством – окклюдером. После щадящей операции Катя быстро восстановится и вернется к привычной активной жизни".
Внимание!
Цена окклюдера 182 555 руб.
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 174 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 11,073 млрд руб. В 2018 году (на 1 февраля) собрано 138 909 058 руб., помощь получили 180 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг, получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность и президентский грант на развитие Национального регистра доноров костного мозга.
Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" №1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.
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