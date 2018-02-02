Лига Европы. "Спартак" дозаявил Ханни и Леонтьева

Чемпион России по футболу московский "Спартак" изменил свой состав в официалдьной заявке на игры Лиги Европы. "Красно-белые" включили в состав полузащитников Игоря Леонтьева и новобранца команды Софьяна Ханни. Из заявки исключен травмированный Георгий Джикия.

Помимо Джикии из заявки команды Массимо Карреры выбыл полузащитник Артем Самсонов, перешедший в "СКА-Хабаровск", сообщает "Спорт-экспресс". "Спартак" в 1/16 финала второго по значимости евротурнира сыграют с испанским "Атлетиком", в составе которого тоже есть изменение: клуб дозаявил защитника Унаи Бильбао.