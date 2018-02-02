Предполагаемый организатор попытки переворота в Турции получил убежище в Германии

Статус беженца предоставила Германия предполагаемому организатору попытки госпереворота в Турции — главе Военной академии Турции, полковнику Ильхаму Полату. Берлин предоставил убежище четырем высокопоставленным участникам июльского 2016 года военного мятежа.

Турецкие власти неоднократно требовали от Германии выдать подозреваемых в организации военного путча, напоминает ТАСС. Более того, увязывали этот вопрос с освобождением арестованного в Турции корреспондента газеты Die Welt Дениза Юджеля. Предоставление убежища турецким путчистам приведет к очередному ухудшению отношений между Анкарой и Берлином.

Попытку государственного переворота турецкие военные предприняли 15 июля 2016 года. Военные попытались взять под контроль Стамбул и Анкару. При этом погибли 250 мирных граждан, а еще более двух тысяч человек получили ранения. В подготовке путча президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил проживающего с 1999 года в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. После провала путча власти Турции провели масштабную чистку госаппарата и армии. На эти чистки Европа отреагировала обвинениями в нарушениями в Турции прав человека.Турция стремительно отдаляется от Евросоюза, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Эти события спровоцировали полномасштабный кризис в отношениях Турции и Евросоюза. Представитель Еврокомиссии Александер Винтерштайн заявил, что ЕС рассматривает возможность проведения встречи на высшем уровне с руководством Турции. саммит может состояться либо в Брюсселе, либо в Софии. В числе возможных тем — противодействие терроризму, энергетика, миграция, студенческие обмены.