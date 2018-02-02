Силовики заинтересовались гражданской версией Ту-160

Российские силовики готовы купить сверхзвуковой лайнер на базе ракетоносца Ту-160. Такие просьбы уже поступили в Объединенную авиастроительную корпорацию, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в отечественном ОПК.

Собеседник агентства пояснил, что силовым ведомствам нужен самолет, который позволит быстро перебрасывать специалистов в разные точки мира, оперативно реагировать на чрезвычайные происшествия и просто экономить время служебных поездок.

Причем речь идет о достаточно крупной первой партии – от 7 до 10 машин. Разрабатывать сверхзвуковой гражданский самолет будет "Туполев", а производством займется Казанский авиационный завод. Источник уточнил, что определенные наработки у российских авиастроителей уже есть. Например, одна из идей: с ракетоносца снимут часть ненужного бортового электронного оборудования. А на его месте можно будет разместить несколько десятков пассажирских кресел. Что интересно, изменяемую стреловидность крыла и двигатели оставят без изменений.

Напомним, создать на базе стратегического ракетоносца сверхзвуковой авиалайнер предложил Владимир Путин. Президент заявил, что подобная машина была в Советском Союзе, однако билеты на нее стоили очень дорого. Зато сегодня в России есть крупные компании, которым вполне по силам использовать сверхзвуковые пассажирские самолеты.

Ту-160 – крупнейший боевой самолет в мире: его вес может достигать 275 тонн. Максимальная скорость стратега – 1800 километров в час. А воздухе он способен провести до суток, хотя точного ограничения нет: все зависит от самолетов-заправщиков и физической выносливости экипажа. Основное вооружение Ту-160 – крылатые ракеты Х-101. Это высокоточное оружие доказало свою высочайшую эффективность в Сирии.