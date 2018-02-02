Джигарханяна выписали из больницы

Народный артист СССР Армен Джигарханян выписался в пятницу из больницы, он будет продолжать лечение дома, передает ТАСС.

Джигарханяна увезли на скорой 31 января после просмотра передачи с участием его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской. Ранее в январе актер уже попадал в больницу – у него подозревали гипертонический криз.

Медики провели обследование, никаких серьезных заболеваний у Джигарханяна не выявлено.