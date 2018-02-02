Швейцарский суд оставил МОК мало шансов для апелляции на решение CAS

Международный олимпийский комитет имеет право подать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда по российским олимпийцам в том случае, если во время рассмотрения дел россиян имелись процедурные нарушения. Об этом заявил официальный представитель Федерального суда Швейцарии Питер Жози.

"Опротестование в Федеральном суде Швейцарии (решений CAS) возможно только на ограниченных основаниях, таких как недостаток компетенции, нарушение процедуры, к примеру, нарушение права на честный суд, а также несовместимость вынесенного решения с общественным порядком", — цитирует Жози РИА Новости.

По его словам, МОК может обратиться в суд, если арбитраж был некомпетентным или в случае несоблюдения равных прав сторон слушаний. Также Жози отметил, что подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии можно только в течение 30 дней после публикации мотивировочной части вердикта. Затем решение Спортивного арбитражного суда вступает в силу.

Ранее представители МОК не исключили возможности подачи апелляции в Федеральный суд Швейцарии на решение Спортивного арбитражного суда по российским олимпийцам.