Биткоин упал ниже отметки в 8 тысяч долларов

Биткоин резко теряет вес. Самая популярная в мире криптовалюта дешевеет. Биткоин опустился ниже отметки в 8 тысяч долларов.

Биткоин на двух десятках торговых площадках потерял в цене больше 17 процентов. Его стоимость опустилась ниже 7 тысяч 790 долларов, сообщает РИА Новости. С середины декабря 2017 года биткоин сумел пробить уровень в 20 тысяч долларов.

Обвал и на рынке других криптовалют. При этом их падение еще более резкое. Ethereum рухнул на 32,75 процента. Теперь за одну криптовалюту дают только 757,98 доллара. Ripple потерял еще больше. Падение более 38 процентов. Теперь Ripple стоит всего 64 цента. На 27,5 процента просел Bitcoin Cash. Одна единица этой криптовалюты оценивается сейчас в 980 долларов.

Доля биткоина составляет примерно 34% от всего рынка криптовалют, а весь рынок криптовалют оценивается в 310,87 миллиарда долларов. Кризисную ситуацию выдает то, что лишь днем ранее показатель составлял почти 511 миллиардов долларов. То есть потери рынка криптовалют составили 200 миллиардов долларов.

На настроения инвесторов на рынке криптовалют повлияли новости об ужесточении регулирования рынка криптовалют по всему миру, в первую очередь в США, Китае и Южной Корее.

Кроме того, на трейдеров негативно повлияли сообщения о краже 527 миллионов долларов с японской биржи Coincheck в конце января 2018 года. 31 января соцсеть Facebook запретила рекламу криптовалют, ICO (процедуру первичного размещения токенов) и бинарных опционов в рамках новой политики, подразумевающей борьбу с "вводящей в заблуждение" рекламой.