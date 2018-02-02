Кубок IBU. Александр Логинов "привез" соперникам минуту

Россиянин Александр Логинов стал победителем спринтерской гонки на 10 км на этапе биатлонного Кубка IBU в итальянском Мартелле. Еще два наших спортсмена остановились в шаге от медалей: Алексей Волков на 4-м месте, а Дмитрий Малышко – на 5-м.

Логинов прошел дистанцию с отличным временем 25 мин. 31,2 сек., не промахнувшись ни разу. Второй призер норвежец Фредрик Йесбакк с одним промахом отстал на 1 мин. 12,8 сек., а француз Симон Фуркад – на 1.20,2 (1 проомах).

Волков проиграл 1.21,5, хотя был точен, а Малышко с двумя промахами отстал на 1.24,9. Петр Пащенко занял 19-е место, Семен Сучилов – 31-е, а Юрий Шопин – 61-е.