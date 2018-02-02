Нападение на девушку на севере Москвы попало на видео

Приезжий рецидивист выследил и напал на 18-летнюю москвичку у подъезда ее дома, однако вынужден был ретироваться с пустыми руками — у его жертвы не нашлось при себе наличных. Тем не менее он рискует на семь лет отправиться в места не столь отдаленные по статье "Грабеж", отметили в столичном управлении МВД.

Выйти на след злоумышленника оперативникам помогли записи с камер наблюдения. На кадрах отчетливо видно, как 28-летний приезжий преследует девушку на протяжении нескольких сотен метров вплоть до дома в Локомотивном проезде, а потом набрасывается на нее сзади, закрыв рукой рот. Отведя свою жертву в сторону, он принялся шарить по карманам, но не нашел там ни рубля. Телефон и украшения мужчину не интересовали — место преступления он покинул несолоно хлебавши.

Спустя несколько дней подозреваемого задержали — им оказался неоднократно судимый гость столицы. Дожидаться суда он будет в следственном изоляторе.

О полученных девушкой травмах стражи порядка ничего не сообщают.