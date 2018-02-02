Историков из ФРГ и Израиля позвали в Польшу исследовать Холокост

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пригласил историков из Израиля, Германии, других стран приехать в Польшу, чтобы исследовать историю Холокоста и Второй мировой войны. При этом он вновь подчеркнул, что Польша не несет ответственность за Холокост, передает РИА Новости.

"Польша не была ответственна за Холокост. Ответственность за это несут немцы. Факт, что некоторые люди этого не знают или не понимают, для меня очень грустный", — заявил Моравецкий во время посещения Музея поляков, спасавших евреев во время Второй мировой войны.

Ранее Сенат Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве польского народа нацистам в годы Второй мировой войны. В частности, документ предполагает наказание за употребление термина "польские концлагеря". Теперь закон должен подписать президент Анджей Дуда.

Однако власти Израиля раскритиковали этот документ и потребовали его пересмотреть, обвинив авторов в покушении на историческую правду. Позднее Посольство Израиля в Польше сообщило, что в последние дни резко увеличилось число антисемитских выпадов, в том числе в адрес израильского посла в Польше Анны Азари.