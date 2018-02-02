В Петербурге в мост с надписью: "Газель не пройдет" впечаталась 140-я "Газель"

В соцсетях жители Петербурга потешаются над очередным ДТП, которое произошло у так называемого "Моста глупости", что на Ленсоветской дороге. Только с начала осени там застряла 16-я "Газель". Причем, 2 февраля тут установлен своеобразный рекорд: очередная "Газель" стала уже 140-й машиной, впечатавшейся в него.

У этого моста, кстати, даже есть свой "Твиттер", где пользователи коллекционируют" фотографии водителей, которые надеются, что уж их-то "Газель" точно проедет, несмотря на огромный плакат, который висит над мостом. Он предупреждает: "Опасно! Низкий мост! Газель не проедет".

В учреждении "Мостотрест" отметили, что этот путепровод полностью оборудован всеми предупреждающими знаками — в том числе и тем, который ограничивает высоту проезжающего транспорта до 2,7 метра. Однако водители зачастую или не обращают на них внимания, или не знают габариты собственных автомобилей.

Что же касается количества застрявших машин, то в "Мостотрест" заявили: они не ведут статистику, передает РИА Новости. Ну, а кроме того, многие водители, задев мост, сразу же уезжают с места происшествия. Если, конечно, им это удается.