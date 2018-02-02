Суд оставил под арестом Ляскина, Шаведдинова и Ярмыш

Трое сторонников Алексея Навального оставлены под арестом. Это пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, ведущий YouTube-канала "Навальный Live" Руслан Шаведдинов и координатор московского штаба Николай Ляскин. Решение принял Мосгорсуд, где рассматривалась апелляция на вердикт Симоновского суда Москвы.

Шаведдинова и Ярмыш отправлены под административный арест на восемь и пять суток соответственно, напоминает "Интерфакс". Ярмыш признана виновной в совершении правонарушения по части 5 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Обвинение Шаведдиновову было переквалифицировано с части 8 на часть 2 статьи 20.2 КоАП ("Организация или проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении").

Николая Ляскина под арест на 15 суток 29 января отправил Перовский суд. Его виновным признали по части 8 статьи 20.2 ("Повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий").

Ярмыш и Шаведдинов были задержаны 30 января в аэропорту Шереметьево, куда они прилетели из Вильнюса. Ярмыш и Шаведдинов призывали граждан выйти на несогласованную акцию Навального 28 января с призывом бойкотировать предстоящие в марте президентские выборы.

По данным МВД, организованные сторонниками Алексея Навального акции прошли без грубых нарушений в 46 российских субъектах. В 16 городах было задержано 266 человек.