Новая комбинированная терапия помогла пациентам с витилиго

В коже каждого человека содержатся клетки под названием меланоциты, которые отвечают за выработку пигмента меланина. Этот пигмент, например, известен тем, что окрашивает кожу в более тёмный оттенок при воздействии ультрафиолета (так появляется загар, защищающий клеточную ДНК от вредного солнечного излучения).

Но если естественная пигментация кожи нарушается (что выражается в исчезновении меланина на отдельных участках кожи), у человека развивается болезнь, известная как витилиго.

Природа такого нарушения изучена не до конца. Считается, что это хроническое аутоиммунное заболевание, на развитие которого могут влиять некоторые лекарственные и химические вещества, а также воспалительные и некротические процессы на коже. Предрасположенность к витилиго может наследоваться.

В настоящее время ещё не найдены надёжные методы лечения этого заболевания. Но в основном терапия направлена на предупреждение появления новых пятен и уменьшение косметического дефекта.

Между тем учёные давно ищут способы борьбы с этим странным явлением. Так, в 2015 году команда из Йельского университета (США) доказала, что препарат для лечения артрита может помочь людям с витилиго.

Исследователи продолжили работу в этом направлении и теперь выяснили, что противоартритный препарат будет работать более эффективно, если его совместить со светотерапией, а именно – воздействием ультрафиолета.

По словам дерматологов, такая комбинированная терапия – лекарство плюс УФ-лучи – помогает восстановить нормальную пигментацию кожи как минимум на 75% площади. Ведущий автор исследования доктор Бретт Кинг (Brett King) сообщил, что двум пациентам со значительной потерей меланина учёные уже смогли вернуть нормальный цвет кожи.

Обоим этим пациентам (смуглая женщина 30 лет и белый мужчина 50 лет) стандартные методы лечения – стероидные кремы и светотерапия – не помогли. Тогда команда решила объединить два более мощных способа воздействия на кожу.

Учёные использовали средневолновой ультрафиолет (УФ-Б), а также давали пациентам препарат под названием тофацитиниб, который одобрен в большинстве стран для лечения ревматоидного артрита.

Более ранние работы показали, что это лекарство ограждает иммунную систему от нападений на клетки кожи, которые вырабатываю меланин. Что же касается ультрафиолета, то он стимулирует меланоциты производить больше пигмента, что помогает восстановить цвет кожного покрова.

Авторы рассказывают, что после нескольких месяцев комбинированной терапии они наблюдали значительное улучшение: у пациентов цвет кожи на лице, шее, груди, предплечьях и голенях почти полностью вернулся к естественному.

В частности, через три месяца лечения у них восстановилась пигментация 50% кожи, поражённой витилого, а через полгода – 75%.

Дерматологи отмечают, что их новый метод, безусловно, ещё требует проверки и подтверждений эффективности на более широких выборках. Впрочем, авторы также не сомневаются, что их терапия в итоге станет ключевым способом лечения витилиго и других подобных нарушений.

Научная работа по итогам исследования была опубликована в издании JAMA Dermatology.

Напомним, что ранее учёные открыли гены, отвечающие за "быстрый загар", а также использовали кожный пигмент для создания биологического аккумулятора.