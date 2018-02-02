Китайцы установили на корабль огромную пушку. Возможно, это рельсотрон

В сети интернет появились фотографии внушительного орудия, которое установлено на китайский десантный корабль Huanggang Shan. Похожих морских артиллерийских систем у КНР нет, поэтому специалисты предполагают, что это может быть рельсотрон. То есть электромагнитная пушка, способная разгонять снаряды до нескольких километров в секунду.

Как напоминает научный портал N+1, исследования в области рельсотронов Китай ведет примерно с 2000 года. Через пять лет инженеры из КНР объявили о создании небольшого прототипа этого орудия. А в октябре прошлого года стало известно, что Морской университет Народно-освободительной армии разработал технологии, который могут быть использованы для строительства полноценных электромагнитных пушек.

Рельсотрон – это разновидность магнитного ускорителя. Он состоит из двух токопроводящих рельсов, между которыми находится снаряд. На направляющие подается огромный разряд электричества, и боеприпас разгоняется до настолько высоких скоростей, что их невозможно достичь с помощью традиционного химического топлива, например, пороха.