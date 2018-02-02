Роман Широков займет пост спортивного директора "Химок"

Экс-игрок сборной России и глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков в пятницу, 2 февраля, был назначен на пост спортивного директора команды "Химки". Это стало известно со слов нового генерального директора подмосковного клуба Василия Иванова.

"Вместе со мной на руководящую должность пришел Роман Широков. Он займет пост спортивного директора клуба. Известный футболист, не чужой футболист для клуба "Химки", — цитирует Иванова Чемпионат.Com.

"Перед клубом будет поставлена задача не бороться за выживание в ФНЛ, а быть в лидерах. На текущий сезон главная задача — остаться в дивизионе", — добавил спортивный функционер.

В настоящий момент "Химки" занимают 13-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 30 очков после 25 игр.