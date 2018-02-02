Гройсман предложил польским властям не поднимать вопрос о "героях"

Украина не настроена на обострение отношений, заявил, комментируя польский закон о "преступлениях украинских националистов", премьер-министр Владимир Гройсман. При этом он добавил, что между друзьями и странами-партнерами есть много чувствительных вопросов, которые не нужно поднимать.

"Мы, украинцы, сами разберемся с собственными героями, собственной историей. Я глубоко убежден в том, что мы должны жить не тем, что когда-то было, а тем, что мы можем сделать вместе", — продолжил глава украинского кабинета министров.

При этом Гройсман порекомендовал обратить внимание на то, как весь мир реагирует на новый польский закон об Институте национальной памяти, сообщает "Интерфакс".

Закон об Институте национальной памяти польский сенат принял в ночь на 1 февраля 2018 года. За принятие законопроекта проголосовали 57 сенаторов, в основном от правящей партии "Право и Справедливость" (PiS), 23 высказались против, а еще двое воздержались.

Закон вступит в силу после подписания президентом Польши Анджеем Дудой. Он предусматривает штрафы или тюремное заключение на срок до трех лет за "распределение ответственности перед польским народом или государством, в том числе за преступления, совершенные Третьим рейхом". Преступлением также называется и устроенная бандеровцами Волынская резня, за отрицание Волынской резни также вводится наказание, как и за употребление выражения "польские лагеря смерти" к концлагерям, располагавшимся в Польше во время Второй мировой войны.