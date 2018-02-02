Турецкий спецназ захватил гору, с которой курды обстреливали Килис

В Сирии турецкий спецназ захватил гору Дармык в Африне, которую ранее контролировали курдские формирования. На вершине гору установлен турецкий флаг, сообщает агентство Anadolu. Турецкие военные утверждают, что именно с этой высоты курды обстреливали приграничный турецкий город Килис.

20 января власти Турции объявили о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. По данным турецкого Генштаба, всего в ходе этой операции были ликвидированы 557 боевиков.

Сирийские власти осудили действия Турции в Африне. Россия в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии, сообщает РИА Новости.