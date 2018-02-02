Путин открыл квест-комнату смешанной реальности

Президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии квест-комнаты по событиям Сталинградской битвы и мультимедийной выставки "Имена из солдатских медальонов" в Историческом парке "Россия — моя история" в Волгограде.

Как передает ТАСС, мероприятие было приурочено к 75-летию разгрома 6-й армии фельдмаршала Паулюса в Сталинградской битве.

Путину представили бронекатер Волжской флотилии БК-31, который считался пропавшим с октября 1942 года. В ноябре 2017 года он был поднят со дня Волги и отреставрирован.

По словам волгоградского губернатора Андрея Бочарова, корабль, который погиб в результате артобстрела противника близ острова Голодный, принадлежал пограничным войскам НКВД. Весь экипаж из одиннадцати человек, ведя ожесточенный бой, погиб.

"Это наш "Варяг", — заметил Бочаров.

Затем президент России вместе с победителями конкурса "Послы победы Сталинграда" дал старт новому проекту всероссийского движения "Волонтеры Победы" — исторической квест-комнате.

По сценарию квеста участникам предстояло взять на себя оборону легендарного дома Павлова, при этом игроки могли брать в руки и использовать реальные предметы, которые отображались в VR-очках. Тем самым, ребята стали участниками событий Сталинградской битвы в VR-пространстве.