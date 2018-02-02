Шатов готов заплатить "Зениту" 35 млн рублей за свой переход в "Краснодар"

Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Олег Шатов, которого "сине-бело-голубые" не взяли на заключительный сбор команды перед возобновлением чемпионата, готов вместе со своим агентом заплатить клубу 35 миллионов рублей, чтобы уйти в аренду до конца сезона в "Краснодар".

Олег Шатов потерял место в основном составе "Зенита" и теперь рассматривает варианты продолжения карьеры в других командах чемпионата России. В настоящий момент ведутся переговоры межу "быками" и "сине-бело-голубыми" об аренде футболиста с последующим выкупом контракта.

Однако пока клубы не могут договориться по цене Шатова. "Зенит" хочет получить за полузащитника 8 миллионов евро, в то время как "Краснодар" готов раскошелиться лишь на 6 миллионов. Чтобы ускорить процесс переговоров, футболист и его агент предложили заплатить "Зениту" за аренду 35 миллионов рублей из собственного кармана, сообщает "Спорт-экспресс".