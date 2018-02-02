Гуру из Текстильщиков: в столице появилась новая секта

В Текстильщиках объявился "великий гуру", который создал собственную церковь и активно привлекает новых адептов. Он обещает прихожанам исцеление от всех болезней, вынуждая принимать некий чудодейственный эликсир со странным запахом, а взамен получает щедрые дары.

Дом не достроил, живет один. Семья Сергея распалась после того, как жена вступила в некий клуб, очень напоминающий религиозную секту. Приносила книги, потом бутылки с непонятным содержимым.

"Открываю – пахнет, извините, мочой. Спрашиваю супругу: что это такое? Это бальзам. Я говорю: какой бальзам? Намоленного человека!", — рассказывает Сергей Новосветлов.

Супруга уговаривала Сергея присоединиться к церкви Александра Печенкина. Отказался. Тогда женщина забрала троих детей и ушла.

"Она мне говорит: я детей родила и выносила в его энергиях, и ему они посвящены! Они его воспринимают как некоего нового Христа", — вспоминает Сергей Новосветлов.

Юрий Баготский тоже состоял в этой организации. С трудом вырвался. Теперь ему звонят с угрозами.

"Манипуляция сознанием людей. Люди ему верят безгранично, детей приводят! Там педофилия, какие-то приставания к мальчикам", — утверждает Юрий Баготский.

Приехавший из Казани проповедник Александр Печенкин в столице основал церковь "Нового учения" и написал свою библию.

"Секта господина Печенкина — это оккультная организация, имеющая также признаки психокульта. Господин Печенкин имеет определенные нетрадиционные сексуальные предпочтения. Если это окажется правдой, то дети находятся в непосредственной опасности", — объясняет Александр Дворкин, заведующий кафедры сектоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

Из безработного и бездомного Печенкин стал "Великим Учителем истины" и состоятельным человеком.

- Мир всем вам, и да пребудет в ваших сердцах та благодать! Мы говорим с вами, что происходит конец света, то есть будут идти катастрофы, уничтожения, разрушения.

Спастись можно, учит Великий магистр, если не скупиться на пожертвования.

"Я им читаю лекции. Они сами приходят, никого я никогда не заставляю, ни в чем никогда никого не заставляю", — уверяет Александр Печенкин.

Адепты протягивают учителю денежные банкноты, а могут и ключи от квартиры.

"Эту квартиру просто подарила мне одна из прихожанок. Сейчас она умерла, да. Завещание мне оставила. Я вот впервые, можно сказать, в свои 65 лет получил квартиру", — утверждает Александр Печенкин.

По четвергам здесь собираются десятки людей, съезжаются со всей столицы и Подмосковья.

- Вы сами как оцениваете деятельность Александра Ивановича?

- Прекрасно оцениваю! Полуголый индийский бог!

Наивные лица. Глаза блестят. До поздней ночи адепты молятся, поют песни и познают, как устроен мир. В углу комнаты стоит вино с какими-то добавками. Пить обязательно. После пары глотков руки невольно тянутся к кошелькам.

"Совершено незнакомым лицам доверяют своих детей, чтобы те их выгуляли в момент совершения каких-то непонятных процедур", — говорит юрист Евгений Славников.

Просветленные адепты ночью расходятся, чтобы через неделю прийти снова. Секта Печенкина растет. Во время визита съемочной группы к нему присоединилось еще несколько новых учеников.