Новое слово в онкодиагностике: в России открылась уникальная лаборатория

В преддверии Всемирного дня борьбы против рака в Сколкове открылась уникальная цифровая лаборатория онкодиагностики — первая в России. Все работает через единое цифровое облако. Туда загружают информацию по исследованию, и ее одновременно могут изучать врачи из разных клиник, чтобы поставить точный диагноз. Эта лаборатория станет частью масштабного проекта по развитию сети столичных онкоцентров.

Три дня после удаления злокачественной опухоли. Александру врачи пока не разрешают слишком долго ходить, но бывший полицейский не привык болеть, а тем более лежать.

"Переживал. 75 лет, но, оказывается, умирать все равно не хочется. Хочется жить", — говорит Александр Какачия.

Александру повезло, прогноз хороший. Самое страшное уже позади — и для пациента, и для его семьи.

Операцию выполнял робот. Не самостоятельно конечно, а под управлением врача. Такие операции почти бескровные, а значит, и продолжительность реабилитации сокращается в разы.

Прямо сейчас в операционной проходит пока еще редкая операция: у пациентки рак желудка на ранней стадии. При помощи робота da Vinci хирурги удалят все раковые клетки, при этом сохранят большую часть органа. И уже через несколько дней пациентка сможет выписаться домой.

Объемное изображение, многократное увеличение, хирург за пультом видит органы словно под микроскопом. А три робо-руки с невероятной точностью выполняют команды врача. За год в институте при помощи робота прооперировали 220 онкобольных.

"Я вижу то, что в обычной жизни разглядеть своими глазами не могу. Соответственно, качество оперирования в этой ситуации выше, чем в открытом поле", — рассказывает Олег Васнев, заведующий отделением высокотехнологичной хирургии МКНЦ им. А.С. Логинова.

Галина тоже перенесла операцию несколько лет назад. Рак заподозрили в обычной поликлинике. Недели ожидания результатов анализов и страшный диагноз. Затем операция, химиотерапия, депрессия. Не отчаяться помогли родные, друзья и вера в собственные силы.

Теперь каждый год Галина посещает врача, чтобы вовремя обнаружить болезнь, если она вдруг вернется. Вовремя здесь ключевое слово. Чаще рак обнаруживают на последних стадиях, и чтобы этого не случилось, необходимо регулярное обследование. Его можно пройти бесплатно.

"Один раз в три года — это в рамках диспансеризации. Профилактический осмотр проводится один раз в два года. Некоторые исследования, такие как маммография, кал на скрытую кровь добавлены в объем диспансеризации", — объясняет Елена Белобородова, заведующая отделением медицинской профилактики.

В московской поликлинике №22 в прошлом году выявили 400 больных с первой и второй стадией рака, когда шансы на излечение высоки. От мэра Москвы на премирование этих врачей было выделено 5 грантов — 25 миллионов рублей.

"Обычно это стекло попадает на столик микроскопа, в этой лаборатории стекла сканируются", — показывает Алексей Ремез, директор лаборатории UNIM.

В диагностике онкозаболеваний лабораторные исследования тоже важнейший процесс. В технопарке Сколково открылась лаборатория, каких в мире всего три. Все осуществляется в цифровом виде. Сразу несколько врачей, даже находясь в разных странах, могут одновременно исследовать материал, словно смотрят в один микроскоп, обсуждать результат и принимать коллегиальное решение.

"Кто-то считает, что это реактивные изменения. Кто-то считает, что это доброкачественная опухоль. Но все сходятся в одном, что рака яичка здесь нет", — говорит Александр Журавлев, врач-патологоанатом.

Лаборатория уже сотрудничает и с частными клиниками, и с государственными. За первые недели успели провести несколько десятков исследований. Работы много. По статистике за последние 20 лет число онкобольных в России выросло в полтора раза — до 600 тысяч человек. Ученый спорят о причинах: нервы, плохая экология или просто диагностика раньше была слабее. Но главное — врачам удалось за то же время снизить смертность среди пациентов с этим диагнозом вдвое.