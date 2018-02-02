Отец напал на растлителя дочерей-гимнасток прямо в суде

В США отец трех девочек, которых растлил врач национальной сборной по спортивной гимнастике, напал на преступника прямо в суде.

Как передает телеканал "Россия 24", полиция вывела отца из зала суда в наручниках, грозит ли ему наказание — пока неизвестно.

Подсудимый Ларри Нассар — уже находится в тюрьме, по предыдущим обвинениям ему дали 175 лет тюрьмы.

Однако по новым эпизодам ему грозит еще от 40 до 125 лет. Обвинение заявляет, что больше 250 девочек подвергались насилию со стороны Нассара, пока тот работал врачом в женской сборной США по спортивной гимнастике.

Как уточняет ТАСС, одним из главных обвинений против Нассара, который с 1996 по 2015 годы работал спортивным врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась сборная, стало обнаружение в 2016 году на жестком диске его компьютера большого архива соответствующих материалов.

Нассар также работал физиотерапевтом команды на четырех Олимпийских играх. После разгоревшегося скандала в отставку подал глава Федерации гимнастики США Стив Пенни.