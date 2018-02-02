Биатлонист Бе: надеюсь, чистые спортсмены из России поедут на Олимпиаду

Один из лидеров мирового биатлона норвежец Йоханнес Бе надеется увидеть в Южной Корее чистых российских спортсменов. По его словам, нужно считаться с высшим судебным органом в спорте — Спортивным арбитражным судом, который принял решение оправдать олимпийцев из России.

"Спортивный арбитражный суд (CAS) — высший судебный орган в спорте, и когда он принимает решение, то с ним нужно считаться. Думаю, что эта история слишком затянулась. Несмотря на решение CAS, последнее слово останется за МОК. Но надеюсь, что чистые российские спортсмены смогут поехать на Олимпиаду", – приводит ТАСС слова биатлониста.

Напомним, что в нынешнем сезоне Йоханнес Бе занимает в общем зачете Кубка мира по биатлону второе место.