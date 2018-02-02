У Пентагона нет доказательств использования зарина сирийской армией

Глава Пентагона Джеймс Мэттис испытывает тревогу, но пока не видел подтверждения сообщений об использовании зарина сирийской армией. Но представители сирийской оппозиции заявляют, что был использован зарин. "Мы ищем подтверждения их слов", — заявил Мэттис.

Шеф американского военного ведомства утверждает, что сирийское правительство якобы неоднократно использовало газообразный хлор против жителей своей страны. Администрация президента США Дональда Трампа чрезвычайно обеспокоена новыми сообщениями о применении газообразного хлора сирийским режимом для устрашения мирных жителей в Восточной Гуте, заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт. Речь идет о двух видео, распространенных организацией "Белые каски". Эту организацию неоднократно ловили на изготовлении фальшивок о якобы использовании сирийскими войсками отравляющих веществ. Но Вашингтон упорно верит всему, что заявляют "Белые каски".

На днях в "неспособности справиться с распространением химоружия в Сирии" обвинил Россию госсекретарь Рекс Тиллерсон, напоминает "Интерфакс".

В ответ МИД России 24 января опубликовал заявление, в котором отметил, что для очернения России предпринята массированная пропагандистская атака. Она направлена, по мнению Москвы, на подрыв усилий по мирному урегулированию в Сирии.

"Ряд высокопоставленных представителей США выступил с клеветническими обвинениями в адрес Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики, пытаясь возложить ответственность за инциденты с использованием в ходе конфликта в этой стране химоружия на Москву и Дамаск", — говорится в официальном заявлении Смоленской площади.

Заявления Вашингтона о разработке властями Сирии новых видов химоружия безосновательны, считают российские дипломаты. Это часть кампании по демонизации Башара Асада, добавляет Москва.

Эти заявления – не более чем прикрытие для намерений администрации президента США Дональда Трампа рассмотрения возможностей ведения военных действий против сирийского правительства под видом предотвращения использования химоружия.

При этом США категорически против выезда экспертов на места, где якобы были использованы нервно-паралитические вещества, для сбора практических доказательств.

"Навязчивое стремление США разыграть применительно к Сирии сценарий в стиле того, что они ранее проделали в бывшей Югославии, Ираке, Ливии, видно невооруженным взглядом. Мировому сообществу пора всерьез задуматься о происходящем. А Вашингтону советуем взвесить, куда может завести курс на слом отношений с Россией", — отмечает российский МИД.