Член МОК Освальд: шансы на успех в Федеральном суде невелики

Член исполкома Международного олимпийского комитета Денис Освальд, ранее возглавлявший комиссию этой организации по расследованию антидопинговых нарушений на Олимпиаде в Сочи, разочарован решением Спортивного арбитражного суда, оправдавшего российских олимпийцев.

"Я разочарован. Было установлено 11 случаев манипуляций с мочой спортсменов. Доказательств достаточно. CAS установил слишком высокие требования к доказательствам. Сомнений (в виновности) недостаточно, это не должно помогать обвиняемому", — цитирует Освальда РИА Новости со ссылкой Tribune de Geneve.

По поводу апелляции Международного олимпийского комитета на решение Спортивного арбитражного суда, он высказался скептически. "Шансы на успех в Федеральном суде невелики", — заявил член исполкома МОК.