Испания выдала Левашова США в обход юридических норм

Российская сторона сожалеет в связи с решением испанских властей экстрадировать в США гражданина РФ Пётра Левашова.

Как передает "Интерфакс", об этом заявило посольство РФ в Испании.

В сообщении подчеркивается, что решение вызывает разочарование, поскольку российский запрос в отношении гражданина РФ Левашова имеет приоритет.

Отмечается, что всё это время дипломатическая миссия находилась в тесном контакте с задержанным и его адвокатом. 2 февраля гражданин России был передан американским властям.

Петр Левашов был задержан в Испании 7 апреля 2017 года по запросу США, которые обвинили его в компьютерном мошенничестве, распространении спама и создания вредоносной программы.

3 октября 2017 года испанский суд решил удовлетворить запрос США об экстрадиции Левашова. Его защита обжаловала данное решение, а властям королевства был передан запрос Генпрокуратуры РФ об экстрадиции подозреваемого в Россию, где его обвиняют в аналогичных преступлениях.