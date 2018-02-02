В Крыму прокомментировали желание Киева "выдавить" немцев с полуострова

"Бизнес будет идти туда, где для него созданы комфортные условия и есть возможность развития. Выдавить те компании, которые у нас есть в Крыму, просто невозможно", — заявил глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

Он назвал тщетными попытки Киева помешать работе немецких компаний в Крыму, сообщает РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин ранее заявил, что накажет немецкие компании, в частности Volkswagen и Adidas, которые причислили Крым к российской территории. Он пообещал достать немецкие компании не только политическими, но и юридическими методами.

"Как бы сегодня украинский политикум ни старался препятствовать вхождению бизнеса на территорию Крыма, это бесполезно", — считает Гемпель.

По его мнению, немецкий бизнес и так много теряет из-за санкций Евросоюза против России. По оценкам экспертов, убытки от санкций уже превысили 100 миллиардов евро, при том что 60 процентов их приходится именно на компании ФРГ.

"Как бы сегодня украинский политикум ни старался препятствовать вхождению бизнеса на территорию Крыма, это бесполезно, — считает глава крымской немецкой национально-культурной автономии. — Что бы украинские политики ни заявляли, это все, на мой взгляд, пустое сотрясание воздуха".

По мнению Юрия Гемпеля, министру иностранных дел Украины пора свыкнуться с мыслью, что Крым — это неотъемлемая часть России. Крым вернулся в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума. На нем за возвращение в состав России проголосовали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя.

Пришедшие к власти в Киеве после февральского госпереворота политики считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.