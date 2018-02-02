Решение по Юскову и Кулижникову объявят 5 февраля

В настоящий момент гражданским судом рассматриваются дела шестерых российских спортсменов, которых Международный олимпийский комитет не пригласил на Олимпийские игры в Южную Корею из-за нарушения антидопинговых правил в прошлом. Среди них присутствуют конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников.

Российских спортсменов, ранее уже отбывших дисквалификацию за проблемы с допингом, МОК лишил приглашения на Олимпиаду в Пхенчхане. Речь идет о Денисе Юскове, Павле Кулижникове, Александре Логинове, Ирине Старых, Татьяне Бородулиной и Дмитрии Васильеве.

Адвокаты россиян надеются добиться положительного решения в пользу истцов, однако времени остается совсем немного. Как стало известно "Спорт-экспрессу", решение суда по делу спортсменов из России огласят в понедельник, 5 февраля.