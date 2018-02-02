200 дней и ночей: Владимир Путин поклонился героям Сталинградской битвы

В Волгограде состоялись масштабные торжества в честь 75-ой годовщины победы в Сталинградской битве. 200 дней и ночей продолжалось героическое сражение на берегах Волги, которое переломило ход Второй мировой войны. Поклониться павшим героям на Мамаев курган пришли тысячи человек. Цветы к Вечному огню возложил президент Владимир Путин.

Под ослепительным солнцем солдаты почетного караула поднимаются по ступеням Мамаева кургана. 75 лет назад здесь завершилась самая страшная битва в истории человечества. В зале воинской славы Владимир Путин опускается на колено и поправляет ленты венка, долгая минута молчания.

На Мамаевом кургане шла непрерывная смертельная схватка. Гитлер понимал, что завладев вершиной, он получит господство над городом и над Волгой.

Скорбящая площадь у подножия Родины-матери. Букет красных роз президент возлагает к могиле Василия Чуйкова — маршала, дважды Героя Советского Союза, легендарного командующего 62-й армией, удержавшей город.

В дни самых тяжелых боев превосходство врага в людях было пятикратным, а в танках — двенадцатикратным. Спать, есть и перевязывать раны было некогда. И отступать — некуда.

Китель звенит словно кольчуга, тяжелый, но Владимир Паненко не считается с возрастом — ни сейчас в 92 года, ни тогда в 16 лет. Мальчишку-детдомовца зачислили в роту связи. Все 200 дней он был в городе, стал свидетелем тяжелейших уличных боев осенью 1942 года.

Тогда враг был уже не у ворот, а пытался хозяйничать в доме. Земля стала скользкой от крови. В Сталинграде не осталось ни одного целого дома. 6-ая полевая армия Паулюса и 4-ая танковая Гота прижала наших бойцов к Волге. Тогда они перешагнули рубеж, за которым люди уже не боятся смерти.

"Кончился тот страх, который был до этого, когда отступали. А после того, как был приказ ни шагу назад, за Волгой земли для нас нет — вот с того времени и до конца, с большим подъемом", — вспоминает Владимир Паненко, участник Сталинградской битвы, ветеран ВОВ.

В святой для каждого волгоградца день ветераны получают поздравления и благодарность от президента.

"Несокрушимой твердыней встала перед врагом наша страна. Встал непреклонный Сталинград. Советские воины будто вросли в израненную землю и превратили в неприступную крепость каждую улицу, траншею, дом, огневую точку. С такой же доблестью боролись за город и его жители. Это единое сопротивление, готовность к самопожертвованию, духовная мощь были поистине непобедимыми, непостижимыми, непонятным и страшными для врага. Судьба Родины, всего мира решалась тогда в Сталинграде. И здесь в самый полной мере проявился несгибаемый характер нашего народа. Он сражался за свой дом, за жизнь своих детей и, отстояв Сталинград, спас отечество", — заявил президент России Владимир Путин.

На параде все ветераны в белых овчинных полушубках — в таких советские офицеры встречали победу в Сталинградской битве зимой 1943 года.

Сегодня в городе настоящий праздник. Объявлен выходной, волгоградцы пришли на площадь павших борцов целыми семьями, чтобы дети увидели парад, чтобы своими глазами увидели и запомнили ветеранов. И еще есть в Волгограде такая традиция — раз в год 2 февраля городу возвращают его прежнее имя.

Над городом-героем Сталинградом в воздушном строю вертолеты армейской и экипажи оперативно-тактической авиации. Авиация здесь впервые принимает участие в параде. Полковник Осяйкин, ведущий группы "Стрижи", прямо из кабины обращается к волгоградцам:

- Слава народу-победителю!

Чеканят шаг парадные расчеты, следом за легендарнымиТ-34 проезжают "Искандеры" и С-400. В глазах ветеранов — гордость.

"Это первый такой парад по мощности в Волгограде. Я все парады присутствую, но это самый мощный", — говорит Афанасий Демченко, ветеран ВОВ, полковник танковых войск в отставке.

"Впечатление боевое. Мы сильны, непобедимы. Сталь не плавится, а побеждает", — делится впечатлениями ветеран ВОВ Александр Медков.

"Я участвовал в параде Победы в 1945 году в Москве. Сравниваю тот парад", — говорит Александр Колотушка, ветеран ВОВ, полковник в отставке.

Всей душой она с ними, со своими товарищами. Евгения Тюкина смотрит парад в Ростове.

- Какое впечатление?

- Как будто только кончилась война, и вот сейчас торжество!

Показывает медаль за Сталинград — у нее пять боевых наград, тогда ей было 17 лет.

Осенью 1942 года в Сталинграде лопались стены, коробилось железо, а бойцы продолжали сражаться.

"Все поколение победителей совершили не только ратный подвиг. Они передали нам великое наследство — любовь к родине, готовность отстаивать ее интересы и независимость, быть стойкими перед любыми испытаниями, заботиться о родной стране и работать ради ее процветания. В этих простых и понятных истинах суть нашей жизни. И мы не имеем права в чем-то не дорабатывать, проявлять малодушие и нерешительность. Мы должны равняться в наших поступках на свершения отцов и дедов наших. Так же, как они, достойно идти к поставленным целям, добиваться большего, чего мы уже добились и достигли. Мы, безусловно, гордились и будем гордиться тем, что сделано для нас. И, опираясь на этот фундамент, мы будем идти вперед, только вперед. Будем сильными и честными. Будем вести за собой новые поколения, передавать им великие традиции нашего великого народа. Cпасибо вам и низкий поклон за Сталинград и великую победу", — заявил президент России Владимир Путин.

Более двух миллионов погибших с двух сторон, полтора миллиона красноармейцев. Все приблизительно, жертв продолжают находить и поныне. В волгоградском музее "Россия — моя история" президенту показывают фотографии советских солдат, найденных летом поисковиками. Нажатием кнопки вместе с активистами движения "Волонтеры Победы" президент запускает виртуальную реальность, в которой воссозданы события Сталинградской битвы.

"Мы не просто должны любоваться тем, что было сделано до нас (за это огромное спасибо нашим предкам, без этого не было бы ничего). Но если мы хотим быть на их уровне, мы должны добиваться своих результатов, своих побед и стремиться к ним во чтобы то ни стало преодолевать трудности, которыеперед нами стоят", — выразил уверенность Владимир Путин.

Победа была предопределена здесь, в Сталинграде. Это была битва за мир, в котором мы живем.