Во взрыве в налоговой в Анкаре обвинили курдов

Причиной взрыва 1 февраля в здании налоговой инспекции в столице Турции стала самодельная бомба.

Как передает ТАСС, об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на заявление правительства Анкары.

Бомбу в здание в сумке пронес боевик, проходивший обучение по созданию взрывных устройств на территории Сирии, находящейся под контролем курдских отрядов "Сил народной самообороны".

С ними воюют турецкие солдаты и офицеры в рамках операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне".

Террорист, пронесший бомбу, был убит. В рамках расследования дела были задержаны еще восемь человек – их подозревают в пособничестве теракту. В результате взрыва три человека получили легкие ранения.

Первоначально следствие считало, что имел место взрыв бытового газа.