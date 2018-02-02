Сильнее санкций: ЦРУ объяснило, почему в США пустили глав российских спецслужб

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Обмен санкциями 1 час назад
Сильнее санкций: ЦРУ объяснило, почему в США пустили глав российских спецслужбЧитайте нас в Telegram
Госдепу пришлось оправдываться за визит директора Службы внешней разведки России Сергей Нарышкина в Вашингтон и его встречу с главой ЦРУ Майком Помпео. Скандал в американской прессе разразился из-за того, что Нарышкин уже давно находится в санкционном списке лиц, которым въезд в США запрещен. Однако Вашингтону пришлось признать: без участия Москвы, нравится это конгрессу или не нравится, целый ряд принципиальных вопросов решить невозможно.
Визит руководителей российских спецслужб — СВР, ФСБ и ГРУ — в Вашингтон застал врасплох американских сенаторов. В то время как они пытаются продавить новые санкции против России, вдруг выяснилось, что уже введенные не работают!
"Мы наложили санкции на главу их внешней разведки, а администрация Трампа приглашает его войти через наш парадный вход. Президент Трамп крайне халатно относится к своим обязанностям и, похоже, более сосредоточен на подрывании верховенства права в нашей стране, чем на противостоянии Путину", — возмущается сенатор-демократ в конгрессе США Чак Шумер.
Сообщается, что глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин прилетел обычным рейсом "Аэрофлота" в Нью-Йорк, а затем на машине приехал в Вашингтон, где встретился с американским коллегой, главой ЦРУ Майком Помпео. В ответ на истерику со стороны демократов в конгрессе, глава спецслужбы написал письмо в спокойном и рассудительном тоне.
"Мы периодически встречаемся с нашими коллегами из российской разведки по тем же причинам, по которым такие встречи проводили и наши предшественники, — ради обеспечения безопасности американцев", — отметил в этом письме Майк Помпео.
Оказывается, в некоторых сферах без сотрудничества с Россией даже при нынешнем состоянии двусторонних отношений не обойтись. В Госдепе пояснили и техническую сторону дела: как так — американские санкции против человека есть, а запрета на въезд в Америку нет?
"Вообще, если какой-то вопрос в интересах национальной безопасности США, то мы, как и другие страны, можем отменять ограничения, чтобы люди могли въезжать в США. Не секрет, что, несмотря на множество разногласий с правительством России, у нас также есть области, в которых мы должны работать вместе. И одна из них это борьба с терроризмом и ИГ (организация запрещена в России)", — пояснила официальный представитель американского госдепартамента Хизер Науэрт.
На фоне непрекращающихся обвинений в сговоре с Россией, Белый дом перехватывает инициативу. Дональд Трамп грозит предать огласке секретный внутренний документ, который, как утверждается, доказывает, что Минюст и ФБР вмешались в американские выборы.
Ведомства будто бы отдавали явное предпочтение кандидату Хиллари Клинтон, а против Трампа организовали слежку для того, чтобы подорвать его предвыборную кампанию, а затем и президентство. Как утверждают республиканцы, видевшие документ, если он будет обнародован, то ФБР ждут массовые отставки, а возможно и уголовные дела.
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