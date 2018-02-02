Счета Грудинина и проверка подписей: избирательная кампания преодолела экватор

В ЦИКе рассказали о мерах, которые принимаются для того, чтобы сделать предстоящее 18 марта голосование еще более прозрачным. Важную роль в этом сыграет механизм, исключающий так называемый двойной учет, когда один и тот же избиратель после переезда может оказаться сразу в двух списках. Глава ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что все сообщения о возможных злоупотреблениях административным ресурсом в ходе кампании будут оперативно направляться губернаторам и в Кремль. Сами участники кампании тоже сделали несколько важных заявлений.

За что конкретно Геннадий Зюганов хвалит Павла Грудинина — неизвестно. Но видно, что глава избирательного штаба с большим политическим опытом кандидату-новичку старается помогать. Вот они утром вместе открывают мемориальную доску герою Советского Союза, маршалу Виктору Куликову. Зюганов знакомит с Грудининым участников мероприятия. Играет военный оркестр. В годы Великой отечественной Куликов участвовал в оборонительном сражении на Западной Украине, в битве за Москву. Зюганов отлично знает, как нужно говорить на таких встречах.

"От лейтенанта до маршала, не минуя ни одной должности, он прослужил великой Советской державе так, что это является образцом для новых поколений", — заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

А потом совет Грудинину, как быть образцовым кандидатом:

- Самое главное – спокойствие.

Ценный совет для шагнувшего в публичную политику человека. Вопросов к нему много. И когда рядом нет Зюганова, приходится отвечать самому.

- У вас есть недвижимость за границей?

- Сегодня же праздник, доску Куликову открыли.

Времени на очень долгие разговоры у Грудинина не было, его ждали в Центризбиркоме. Он не опоздал, в лифте изучал красную папку. В это время в Центризбиркоме начиналось заседание. Но кандидат от КПРФ шел не туда. И на обратном пути журналисты его ждали.

- Понимаете, нужно срочно оформить всех доверенных лиц. Это очень важно для нас.

- Проблем со счетами сегодня нет?

- Со счетами никаких проблем вообще нет.

Уже когда Грудинин ушел, выяснилось, что кандидат разговаривал с заместителем руководителя ЦИК Николаем Булаевым, который по просьбе журналистов пояснил, что такая работа с кандидатами является обычной для Центризбиркома.

"Мы приглашаем и других кандидатов, с которыми хотели бы обсудить вопросы, которые не хотели бы, чтобы перерастали в проблемы. Идут проверочные процедуры по всем документам, в первую очередь, по финансовым", — объяснил Николай Булаев, заместитель Центральной избирательной комиссии РФ.

Так выяснилось, что закрыть вопрос заграничных счетов Грудинину пока не удается. В Центризбиркоме ждут.

"Есть непонимание у нас — два счета в Швейцарии, которые до конца, как я понимаю, не закрыты, и по которым не проинформирована Федеральная налоговая служба, и два счета в Австрии, которые точно так же до конца не закрыты или может быть закрыты, я не знаю, не готов утверждать. Мы считаем, что это устранимый недочет, если будет доказано, что все они закрыты до момента регистрации, а Павел Николаевич в этом уверен", — рассказал Николай Булаев, заместитель Центральной избирательной комиссии РФ.

История со счетами Грудинина тянется с декабря. Сначала он вообще не указал заграничные счета, потом подтвердил их отсутствие в январе, затем сообщил о наличии пяти австрийских, которые вроде как закрыл. А сегодня выяснилось, что есть еще швейцарские, и что не проинформирован не только ЦИК, но и ФНС, а это является обязательным по российскому законодательству.

"Если физическое лицо закрывает расчетный счет, который открыт в иностранном банке, в этом случае представляется уведомление о закрытии расчетного счета. Такое уведомление предоставляется в том же самом порядке в течение месяца, одновременно с этим предоставляется отчет о движении денежных средств. В случае, если физическое лицо не выполнило требование, установленное законом о валютном урегулировании 173 ФЗ статьи 12, в этом случае на такое физическое лицо налагается ответственность, предусмотренная Кодексом административных правонарушений ст. 1525", — объяснил Дмитрий Сатин, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы.

Конкуренты не собираются прощать ошибок, и неважно, сделаны они от незнания, или по неопытности, дал сегодня понять всем давний оппонент КПРФ — лидер ЛДПР.

"С самого начала он вызвал подозрения. Он сразу не сказал вообще про счета. Ничего нет. Потом он переписывает декларацию, говорит – есть, но не все счета называет. Сейчас появляется информация, что другие он не назвал счета. Главные счета, где было 7,5 миллиарда рублей, ценные бумаги, он якобы закрыл. Хорошо. А деньги где? Его дом, который семья купила в одной из натовских стран в Европе, стоит 54 миллиона рублей. Известно, что его поддерживает бывший посол США в России Макфол. Он поддерживает только проамериканских, прозападных кандидатов. Поэтому, конечно, по количеству ошибок, нарушений, которые совершил Грудинин, надо отменять его регистрацию. Ибо это грубейшее нарушение закона, что кандидат в президенты России имеет зарубежные счета и в огромном количестве", — заявил Владимир Жириновский, кандидат на пост президента РФ.

С этим обращением в Центризбирком Жириновский выступил из Петербурга, где на встрече с художниками он спел. Потом ему подарили его портрет — Жириновский пообещал повесить картину в Думе и посоветовал художникам в будущем продавать свои картины как можно дороже.

"Вы скромные! Это беда русской интеллигенции! Да ничего не надо, да потом, да что вы, да я ничего не хочу – должен быть определенный момент рынка, чтобы заработать деньги и начинающим художникам помочь. А так будете ждать десять лет, двадцать лет, тридцать лет! То есть нужно, чтобы вам кто-то помогал — ваши лоббисты, допустим, депутаты", — рекомендовал Владимир Жириновский.

Борис Титов — он идет на выборы от "Партии роста" — в московском ресторане сегодня пытался понять, какие из требований к бизнесу устарели, какие излишние, а какие — обязательные. Задача — помочь бизнесу обеспечить доходность и выйти из тени.

"Мы написали стратегию роста, чтобы обеспечить выход так называемой гаражной экономики из тени", — рассказал Борис Титов, претендент в кандидаты на пост президента РФ от "Партии роста".

"Диалог на равных" — так называется образовательный проект, в рамках которого с преподавателями и студентами Брянского государственного университета встречался сопредседатель штаба Владимира Путина Александр Румянцев. Звучали вопросы, как добиться успеха, какие ставить цели, как их достигать, можно ли проходить практику в исследовательском центре имени Дмитрия Рогачева.

"Всегда находится кто-то, кто потом подходит ко мне, или пишет письмо: я хочу приехать к вам учиться, или занять какой-то работой — детской хирургией. Специализированно. Я говорю: конечно! Я никогда никому не отказал! Я не могу обеспечить жильем, но поддержать человека, который хочет — это моя мечта всегда", — рассказывает Александр Румянцев, сопредседатель предвыборного штаба Путина, директор НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

В свой предвыборный штаб сегодня пришел Григорий Явлинский, чтобы сказать, что доволен работой яблочников. Подписи собраны, а вместе с ними проведен социологический опрос. Явлинский говорит, что теперь знает мнение россиян по ключевым вопросам.

О воспитании молодого поколения говорил сегодня Максим Сурайкин — он идет на выборы от партии "Коммунисты России" и сегодня посетил выставку на Поклонной горе, посвященную 75-летию Сталинградской битвы.

"Сегодня здесь, на Поклонной горе, в музее Великой Отечественной войны прекрасная выставка, напоминающая нам о трагических событиях борьбы за свободу нашей родины. Сюда приходят дети — это очень важно. Мы должны донести до молодого поколения, что произошло, что значила Великая Отечественная война", — рассказал Максим Сурайкин, претендент в кандидаты на пост президента РФ от партии "Коммунисты России".

Дань памяти героизму защитников Сталинграда отдал сегодня и глава штаба Грудинина, лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. Будет ли в итоговом избирательном бюллетене две партии, в названии которых есть слово "коммунистическая", станет понятно скоро. В ЦИКе сейчас проверяют подписные листы. Пока никаких заявлений Центризбирком не делает, но известно, что замечания есть.

"Вот характерный пример: даже невооруженным глазом видно, что даты подписей и сами подписи выполнены одним лицом. Но без официального заключения эксперта-почерковеда данные подписи не могут быть признаны недействительными. Соответственно, как только он сделает официальное заключение, данные подписи не будут зачтены кандидату", — объясняет Алексей Нестеров, начальник управления организационно-методического и экспертно-аналитического Центральной избирательной комиссии РФ.

На следующей неделе ЦИК станет одним из главных источником новостей. Свой экватор избирательная кампания преодолела. К 10 февраля станет известен полный список для голосования на выборах 18 марта.